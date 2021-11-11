Глебов: «В перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько»

Полузащитник сборной России Данил Глебов после матча с Кипром (6:0) дал комментарий по игре.

- Расскажи про тот момент, когда тебе в нос попало. Что случилось, насколько это серьезно?

- Получилось так, что шел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос. Нормально (улыбается).

- Оцените свой дебют, какие впечатления и эмоции?

- Понятное дело, волновался немножко, где-то нервничал, вышел. Маленькая неуверенность была. Первые 2-3 передачи сделал точных, там вроде вошел в игру как бы. Потом уже включился и чувствовал себя великолепно.

- Почему получились такими разными таймы? В первом тайме первый быстрый гол, такое впечатление, что команду успокоил, стали играть вальяжно как-то. А во втором тайме после первого гола побежали забивать следующий, и градус напряжения не падал почти весь тайм.

- Да, наверное, первый гол забили, расслабились, где-то вальяжно начали играть, неправильно. Потом в перерыве, думаю, Валерий Георгиевич напихал маленько. Вышли, забили второй, потом сразу третий, и уже игра пошла, не сбавляли обороты.

- Насколько сложно было играть против нападения Кипра, если сравнивать уровень, с которым приходится сталкиваться в чемпионате России?

- Сильно в обороне мы не играли. Я вышел играть только вперед. Там только два момента было, когда нас посадили на свою половину поля и всё. А так в основном мы с мячом играли, поэтому ничего не могу сказать.

- Вы будете играть против сборной Хорватии. Что можете сказать об этой команде?

- Рассчитывали или нет, это вопрос к главному тренеру. А Хорватия - хорошая команда, хорошие исполнители, поэтому в игре уже посмотрим.

- У вас была непростая неделя, было много критики. Как ты на все это отреагировал?

- Думаю, по результатам видно - 5:1 с «Рубином» и 6:0 с Кипром. Поэтому да, хорошо отметили, хорошо провели время, всё здорово и великолепно.

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- Что было в перерыве? Потому что сразу улучшилась игра.

- Меня не было, не могу ничего сказать.