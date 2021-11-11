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Глебов: «В перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько»

11 Ноября 2021 • 22:38 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Полузащитник сборной России Данил Глебов после матча с Кипром (6:0) дал комментарий по игре.

- Расскажи про тот момент, когда тебе в нос попало. Что случилось, насколько это серьезно?

- Получилось так, что шел в подкат, выбил мяч в аут, соперник падал и бутсой зарядил в нос. Нормально (улыбается).

- Оцените свой дебют, какие впечатления и эмоции?

- Понятное дело, волновался немножко, где-то нервничал, вышел. Маленькая неуверенность была. Первые 2-3 передачи сделал точных, там вроде вошел в игру как бы. Потом уже включился и чувствовал себя великолепно.

- Почему получились такими разными таймы? В первом тайме первый быстрый гол, такое впечатление, что команду успокоил, стали играть вальяжно как-то. А во втором тайме после первого гола побежали забивать следующий, и градус напряжения не падал почти весь тайм.

- Да, наверное, первый гол забили, расслабились, где-то вальяжно начали играть, неправильно. Потом в перерыве, думаю, Валерий Георгиевич напихал маленько. Вышли, забили второй, потом сразу третий, и уже  игра пошла, не сбавляли обороты.

- Насколько сложно было играть против нападения Кипра, если сравнивать уровень, с которым приходится сталкиваться в чемпионате России?

- Сильно в обороне мы не играли. Я вышел играть только вперед. Там только два момента было, когда нас посадили на свою половину поля и всё. А так в основном мы с мячом играли, поэтому ничего не могу сказать.

- Вы будете играть против сборной Хорватии. Что можете сказать об этой команде?

- Рассчитывали или нет, это вопрос к главному тренеру. А Хорватия - хорошая команда, хорошие исполнители, поэтому в игре уже посмотрим.

- У вас была непростая неделя, было много критики. Как ты на все это отреагировал?

- Думаю, по результатам видно - 5:1 с «Рубином» и 6:0 с Кипром. Поэтому да, хорошо отметили, хорошо провели время, всё здорово и великолепно.

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- Что было в перерыве? Потому что сразу улучшилась игра.

- Меня не было, не могу ничего сказать.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Данил Глебов
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окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
Идет 94 минута Румыния 0:0 Исландия
Идет 92 минута Греция 0:1 Испания
Идет 91 минута Германия 9:0 Лихтенштейн
Идет 94 минута Ирландия 0:0 Португалия
Идет 94 минута Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино
12.11  22:45 Италия ... Швейцария
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