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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России

01 Ноября 2021 • 14:38 Комментировать (1)
Арсенал Тула
...
Уфа
06.11 14:00

21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов проводит великолепный сезон, уверенно возглавляя бомбардирскую гонку в российской Премьер-лиге, забив 11 голов в 13-ти турах. У его ближайших преследователей в активе только по 7 голов. Однако это не помогло парню попасть в окончательную заявку сборной России на предстоящие ноябрьские матчи.

Главный тренер сборной Валерий Карпин включил в состав трёх нападающих – «железнодорожника» Фёдора Смолова, «армейца» Антона Заболотного, а также игрока «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Был сделан выбор в пользу более опытных игроков. В бой идут одни старики. Все, кроме Сергеева, уже играли на уровне сборной», – сказал Валерий Карпин в общении с журналистами.

Гамид Агаларов, как и его более молодой коллега из «Динамо» Константин Тюкавин, будут в ноябре играть за молодёжную сборную, но если всё же появится необходимость – они будут дозаявлены в главную команду страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Гамид Агаларов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Юбор
01 Ноября 2021 в 15:01
Смолов - пустое место, от него нет пользы ни в атаке, ни в обороне. Новые наставники железнодорожников это быстро поняли. Хорваты будут владеть мячом и играть с большим преимуществом, при таком раскладе Смолов бесполезен - ни убежать, ни прессинговать он не в состоянии. Выходить со Смоловым против хорватов на их поле - это всё равно, что выходить вдесятером и играть в меньшинстве.
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