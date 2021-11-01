Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России

21-летний нападающий «Уфы» Гамид Агаларов проводит великолепный сезон, уверенно возглавляя бомбардирскую гонку в российской Премьер-лиге, забив 11 голов в 13-ти турах. У его ближайших преследователей в активе только по 7 голов. Однако это не помогло парню попасть в окончательную заявку сборной России на предстоящие ноябрьские матчи.

Главный тренер сборной Валерий Карпин включил в состав трёх нападающих – «железнодорожника» Фёдора Смолова, «армейца» Антона Заболотного, а также игрока «Крыльев Советов» Ивана Сергеева.

«Был сделан выбор в пользу более опытных игроков. В бой идут одни старики. Все, кроме Сергеева, уже играли на уровне сборной», – сказал Валерий Карпин в общении с журналистами.

Гамид Агаларов, как и его более молодой коллега из «Динамо» Константин Тюкавин, будут в ноябре играть за молодёжную сборную, но если всё же появится необходимость – они будут дозаявлены в главную команду страны.