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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов: Игроки «Уфы» рискуют заразиться коронавирусом

08 Ноября 2021 • 22:59 Комментировать
Арсенал Тула
0:0
Уфа
окончен

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сделал громкое заявление. Он отметил, что игроки и остальные члены команды серьезно рискуют заболеть COVID-19 в нынешних реалиях.

Ранее КХЛ присудила уфимскому «Салавату Юлаеву» техническое поражение в поединке с челябинским «Трактором». Причиной отмены матча стало заболевание игроков «Салавата Юлаева» гриппом.

«Хотим защитить футболистов и команду любыми средствами. Подчиняемся требованиям Роспотребнадзора. Делаем всё, что в наших силах.

Заразиться очень легко. Последний раз мы ведь летали обычным самолетом. Это аэропорт, гостиница. Контакты были. Может быть все что угодно, серьезные риски», — цитирует Газизова ТАСС.

В 14-м туре РПЛ «Уфа» в гостях сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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