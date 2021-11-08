Газизов: Игроки «Уфы» рискуют заразиться коронавирусом

Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сделал громкое заявление. Он отметил, что игроки и остальные члены команды серьезно рискуют заболеть COVID-19 в нынешних реалиях.

Ранее КХЛ присудила уфимскому «Салавату Юлаеву» техническое поражение в поединке с челябинским «Трактором». Причиной отмены матча стало заболевание игроков «Салавата Юлаева» гриппом.

«Хотим защитить футболистов и команду любыми средствами. Подчиняемся требованиям Роспотребнадзора. Делаем всё, что в наших силах.

Заразиться очень легко. Последний раз мы ведь летали обычным самолетом. Это аэропорт, гостиница. Контакты были. Может быть все что угодно, серьезные риски», — цитирует Газизова ТАСС.

В 14-м туре РПЛ «Уфа» в гостях сыграла вничью с тульским «Арсеналом» (0:0).