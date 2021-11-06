Никитин: «В современном футболе это самое главное - играть компактно»

Лучший футболист матча «Арсенал» - «Уфа» (0:0) Алексей Никитин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Вы после первого тайма сказали, что перестроиться несложно было, играя вдесятером. Но тем не менее, когда не хватает футболиста, всегда сказывается. Насколько тяжелым получился второй тайм? Потому что, да, играли в меньшинстве, но кажется, что соперник опасных моментов так и не создал.

- Да, очень хорошо оборонялись именно командой, можно сказать, играли очень компактно. Сейчас в современном футболе это самое главное - играть компактно. В принципе выстроили две линии, 5-4, и Агаларов очень хорошо впереди цеплялся, поэтому можно сказать, что сегодня вся команда сыграла блестяще.

- Как считаете, по такой игре «Уфа» больше набрала очко или потеряла два? Большую часть матча в меньшинстве, но при этом по моментам не уступили.

- Тяжело сейчас сказать. Надо будет разобрать. Возможно, где-то были и ошибки с нашей стороны. Все равно идеальных игр не бывает. Но то, что мы сейчас движемся в правильном направлении, набираем очки, появилась надежность в обороне в последних матчах, это, конечно, радует.