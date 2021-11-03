​Стало известно, кто будет судить дерби «Спартак» - «Локомотив»

РФС в среду утром обнародовал информацию о судейских назначениях на матчи четырнадцатого игрового дня чемпионата России. Главный поединок тура – дерби Москвы между «Спартаком» и «Локомотивом» – состоится в воскресенье, 7 ноября. Назначение на эту игру получил Иван Сиденков. Помогать ему у мониторов ВАР будут Алексей Матюнин и Антон Кобзев.

На матч между «Динамо» и «Краснодаром» был назначен Владимир Москалёв, а на матч между «Сочи» и ЦСКА – Сергей Иванов.

Ознакомиться со всеми судейскими назначениями на матчи четырнадцатого тура чемпионата России можно на картинке ниже.

Отметим, что после тринадцати туров лидером Премьер-лиги является «Зенит».