«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»

«Уфа» отреагировала на решение тренерского штаба сборной России не включить в окончательный список на ноябрьские матчи нападающего Гамида Агаларова, который является лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги.

В социальных сетях башкирский клуб опубликовал видеоролик с отрывком из знаменитой американской кинокомедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», в котором большая семья в аэропорту обнаруживает, что их сын не прилетел с ними во Флориду.

«Кевина нет», – иронично подписали публикацию представители пресс-службы «Уфы».

Напомним, что Гамид Агаларов забил 11 голов в 13-ти турах в нынешнем чемпионате. Его ближайшие конкуренты по бомбардирской гонке имеют в активе лишь по 7 забитых голов.