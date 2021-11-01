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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»

01 Ноября 2021 • 16:18 Комментировать
Арсенал Тула
...
Уфа
06.11 14:00

«Уфа» отреагировала на решение тренерского штаба сборной России не включить в окончательный список на ноябрьские матчи нападающего Гамида Агаларова, который является лучшим бомбардиром российской Премьер-лиги.

В социальных сетях башкирский клуб опубликовал видеоролик с отрывком из знаменитой американской кинокомедии «Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке», в котором большая семья в аэропорту обнаруживает, что их сын не прилетел с ними во Флориду.

«Кевина нет», – иронично подписали публикацию представители пресс-службы «Уфы».

Напомним, что Гамид Агаларов забил 11 голов в 13-ти турах в нынешнем чемпионате. Его ближайшие конкуренты по бомбардирской гонке имеют в активе лишь по 7 забитых голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Уфа Гамид Агаларов
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