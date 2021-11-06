Божович: «У нас были лучше моменты, когда мы играли в равных составах»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович поделился впечатлениями от матча с «Уфой» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- «Уфа» очень хорошо оборонялась, и вообще они нам не позволили использовать зоны, создавать моменты. Правильно сказать, что у нас были лучше моменты, когда мы играли в равных составах.

- Почему не рискнули в концовке сыграть с двумя нападающими?

- Просто потому, что у Луценко уже сил не было, поэтому поменял его. Не думаю, что он плохо играл. Он очень зависимый игрок, не было подач с фланга, и ему было очень сложно.

- Хлусевич - один из ключевых игроков «Арсенала». Вы его заменили уже в перерыве. Замена по травме, или вы просто недовольны тем, как он сыграл?

- Поменяли, потому что хотели попытаться сделать что-то другое по флангу. В первом тайме у нас были возможности создавать глубину, но это у нас не получилось, поэтому я его поменял.