«Арсенал» не смог забить «Уфе», которая играла вдесятером с 18-й минуты

14-й тур РПЛ стартовал матчем аутсайдеров, «Арсенала» и «Уфы». Гостям пришлось думать только об обороне после быстрого удаления за грубую игры со стороны Руслана Фищенко уже на 18-й минуте. Если в первом тайме туляки имели некоторые моменты для взятия ворот, то после перерыва их практически не было.
Ничья 0:0 позволила «Уфе» на очко подняться над оранжевой зоной, где расположился ее сегодняшний соперник.
Протокол игры
|Арсенал Тула
|0:0
|Уфа
Коченков Антон • Смольников Игорь • Новосельцев Иван • Радакович Урош • 45'Сокол Артём • Камболов Руслан 16' 46' ( Гулиев Аяз ( 46') • Хлусевич Даниил 46' ( Бьорнстрем Аксель ( 46') • Ткачёв Сергей 36' 83' ( Суханов Артём Романович ( 83') • Кангва Кингс • Кангва Эванс 76' ( Давиташвили Зурико ( 76') • Луценко Евгений 86' ( Марков Евгений ( 86')
Запасные: Беляев Максим • Шамов Егор • Панченко Кирилл • Степанов Данил • Левашов Михаил • Тудорие Александру • Пантелеев Владислав
Беленов Александр • Ботака-Иобома Эрвинг • Журавлёв Юрий • Никитин Алексей • Касинтура Эгаш • Мрзляк Филип 86' ( Голубев Артём ( 86') • Фищенко Руслан 1' • 18'Йокич Боян • Кротов Вячеслав 69' ( Камилов Владислав ( 69') • Урунов Остон • Агаларов Гамид 80' ( Саплинов Александр ( 80')
Запасные: Сухов Александр • Алиев Азер • Кузнецов Алексей • Иванов Олег
06 ноября. Стадион "Арсенал (Тула)".