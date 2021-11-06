«Арсенал» не смог забить «Уфе», которая играла вдесятером с 18-й минуты

14-й тур РПЛ стартовал матчем аутсайдеров, «Арсенала» и «Уфы». Гостям пришлось думать только об обороне после быстрого удаления за грубую игры со стороны Руслана Фищенко уже на 18-й минуте. Если в первом тайме туляки имели некоторые моменты для взятия ворот, то после перерыва их практически не было.

Ничья 0:0 позволила «Уфе» на очко подняться над оранжевой зоной, где расположился ее сегодняшний соперник.