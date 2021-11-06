Стукалов: «Спасибо ребятам за то, что они играли через не могу в каких-то сложных моментах»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов поделился впечатлениями от матча с «Арсеналом» (0:0) в эфире канала «Матч Премьер».

- Больше тайма команда играла в меньшинстве. Довольны ли тем, как в первом тайме «Уфа» отреагировала на удаление и провела концовку первого тайма, и тем, как второй тайм целиком команда отыграла вдесятером?

- Вы бы довольны были? Я тоже.

- Момент с удалением. Очень эмоционально отреагировала скамейка, причем не на вторую желтую, а на то, что было чуть позднее. Может вспомнить, что там происходило?

- Это эмоции, как бы с нашей стороны мы видели этот эпизод по-другому. Но у нас есть ответственные люди, они разберут все эти моменты.

- По ходу матча казалось, что у вас есть вопросы к судейству. Можно сказать, что вы неудовлетворенны? Помимо удаления.

- Да нет. Давайте о футболе поговорим. Еще раз - есть компетентные органы, которые занимаются этим вопросом, пусть разбирают.

Спасибо ребятам за то, что они через не могу в каких-то сложных моментах и ситуациях, играли на ноль, это очень важно.