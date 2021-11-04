​Определён лучший игрок РПЛ в октябре

В четверг был определён лучший футболист Премьер-лиги России по итогам октября. Им стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Пресс-служба РПЛ отмечает, что мнения разошлись – фанаты выбрали Чидеру Эджуке, а эксперты «Матч Премьер» - Клаудиньо. Решающим оказался голос представителей РПЛ в пользу Агаларова.

В четырёх октябрьских матчах чемпионата России Гамид Агаларов забил три гола. Именно форвард «Уфы» возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги после тринадцати туров с одиннадцатью результативными ударами.

Напомним, что лучшим тренером октября в Премьер-лиге был признан Игорь Осинькин из «Крыльев Советов».