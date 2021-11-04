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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Определён лучший игрок РПЛ в октябре

04 Ноября 2021 • 11:17 Комментировать
Арсенал Тула
...
Уфа
06.11 14:00

В четверг был определён лучший футболист Премьер-лиги России по итогам октября. Им стал нападающий «Уфы» Гамид Агаларов. Пресс-служба РПЛ отмечает, что мнения разошлись – фанаты выбрали Чидеру Эджуке, а эксперты «Матч Премьер» - Клаудиньо. Решающим оказался голос представителей РПЛ в пользу Агаларова.

В четырёх октябрьских матчах чемпионата России Гамид Агаларов забил три гола. Именно форвард «Уфы» возглавляет рейтинг бомбардиров Премьер-лиги после тринадцати туров с одиннадцатью результативными ударами.

Напомним, что лучшим тренером октября в Премьер-лиге был признан Игорь Осинькин из «Крыльев Советов».


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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Гамид Агаларов
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