​Какие команды Европы уже точно едут на чемпионат мира 2022

Завершился очередной игровой день европейской части отбора на чемпионат мира. Новых обладателей путёвок на чемпионат мира пока не прибавилось. Из европейских сборных лишь команды Германии и Дании обеспечили себе поездку в Катар на мундиаль, причём сделала она это ещё в октябре.

В четверг в группах А, В и Н окончательно сформировались ситуации, когда за прямой билет на чемпионат мира будут соперничать по две сборные, причём в последнем туре они будут проводить очный матч. Речь идёт о таких матчах:

Португалия (17 очков, разница +12) – Сербия (17 очков, разница +8);

Испания (16 очков) – Швеция (15 очков);

Хорватия (20 очков) – Россия (22 очка).