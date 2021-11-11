​Гаврилов – о победе России 6:0: «Если этот мусор не обыгрывать, то что дальше?»

Юрий Гаврилов, который в своё время защищал цвета сборной СССР, поделился своими мыслями по поводу победы России над Кипром с крупным результатом 6:0.

Перед заключительной игрой отбора против Хорватии российская сборная лидирует в своей группе.

«Если ещё этот мусор не обыгрывать, то что дальше вообще? Главное нашей сборной не наложить в штаны перед Хорватией», - поделился своими мыслями Гаврилов для «РБ Спорт», не слишком лестно высказавшись о команде Кипра.

Гаврилов отметил, что у сборной России будут шансы в гостевой дуэли с Хорватией. При этом он считает, что при игре на ничью, которая устроит россиян, команда Валерия Карпина потерпит поражение.

Матч Хорватия – Россия пройдёт в воскресенье, 14 ноября, в Сплите.