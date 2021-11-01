Бышовец отреагировал на непопадание Агаларова в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи

75-летний Анатолий Бышовец прокомментировал итоговый список сборной России на предстоящий ноябрьский сбор. В целом Анатолий Фёдорович оказался доволен выбором Валерия Карпина, назвав этот состав сбалансированным, так как на каждую позицию имеется по два и более исполнителей. Также Бышовец отреагировал на шумиху, связанную с невызовом в национальную сборную лучшего бомбардира российской Премьер-лиги Гамида Агаларова.

«Я спокойно отношусь к тому, что Агаларов не вызван. Это видение и прерогатива главного тренера. Я согласен с тем составом, который был назван», – приводит слова Алатолия Бышовца ТАСС.

Напомним, что 11 ноября сборная России сыграет дома с командой Кипра, а 14 ноября – на выезде со сборной Хорватии. Если команда Валерия Карпина в этих матчах наберёт не менее четырёх очков, то гарантирует себе завоевание прямой путёвки в финальную часть чемпионата мира в Катар.