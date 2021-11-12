Бубнов: «Шесть голов Кипру - не показатель уровня готовности к Хорватии»

Экс-игрок московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный аналитик Александр Бубнов отреагировал на разгромную победу подопечных Валерия Карпина над Кипром в квалификации ЧМ-2022. Россияне на «Газпром Арене» одолели соперника со счетом 6:0.

«Шесть мячей Кипру - повод для улучшения атмосферы, но не показатель уровня готовности к Хорватии. Важно правильно отнестись к итоговому результату», - передает слова эксперта Sportbox.

Перед заключительным туром отборочного цикла подопечные Валерия Карпина лидируют в группе с 22 набранными баллами. Идущая второй Хорватия имеет в своем активе 20 очков.

Обладатель прямой путевки на мундиаль определится в заключительном туре, когда хорваты примут на своем поле россиян. Игра пройдет в Сплите 14 ноября.