Самедов: «Тренерский штаб посчитал, что, видимо, можно обойтись без Дзюбы»

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал отсутствие Артёма Дзюбы в списке из 41 футболиста, которые вошли в расширенный состав национальной команды. Лидер атак «Зенита» отказался приезжать в сборную на октябрьские матчи, сославшись на плохую форму.

- Может быть, и сейчас ситуация такая же. И тренерский штаб посчитал, что, видимо, можно обойтись без него, - заявил Самедов в интервью РИА «Новости».

Самедов добавил, что и без Дзюбы команда Валерия Карпина добивалась результатов, а сам тренер делает ставку на других игроков.

Сборной России предстоит сыграть решающие матчи квалификации чемпионата мира против Кипра и Хорватии.