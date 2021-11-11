Карпин: «Мягко говоря, поле - не лучшего качества, а если говорить честно, то безобразное»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) оценил состояние газона и назвал причины ошибок игроков.

- Здесь первый матч в Петербурге для вас в качестве главного тренера сборной России закончился более чем убедительной победой. Выскажите ваши впечатления от игры именно здесь? Чувствуете ли вы, что этот стадион стал для вас счастливым, будете ли вы другие важные игры сборной России проводить здесь?

- Впечатления после победы, понятно, приятные, радостные, но говорить о тенденции, что он стал счастливым конкретно для меня в сборной, по одной игре судить не стоит. Проводить матчи еще в Питере, естественно, сборная еще проведет, со мной или без меня. Мягко говоря, поле - не лучшего качества. А если говорить честно, то безобразное. На удивление.

- Если говорить именно о качестве игры в целом, чем вы больше всего довольны и чем недовольны?

- Не могу взять всю цельную игру для разбора и сказать, что всю игру плохо вот это, а всю игру хорошо вот это… Отрезками был хороший прессинг, отдельными отрезками правильно перестраивались, были и неправильные перестроения, из-за этого возникали недопонимания. Не могу сказать, что прямо целостное впечатление от всей игры, и сказать, что все удовлетворило в какой-то из фаз игры. Это больше связано с психологией, а не с пониманием или непониманием того, что я сделал одно и то же, и это получилось. Потом я это почему-то не делаю…Это не значит того, что игрок этого не знает. Мы говорим, что надо отрабатывать. Если три раза я сделал, значит, это отработано. Если пятый раз не делаю, какие тут вопросы? Это может быть связано с психологией, где-то появляется расслабленность, где-то не бегут так, как надо и куда надо бежать. Может быть, со скованностью, с закрепощенностью. Думаю, что факторы больше в области психологии.