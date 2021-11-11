Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 274 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин: «Мягко говоря, поле - не лучшего качества, а если говорить честно, то безобразное»

11 Ноября 2021 • 23:07 Комментировать (2)
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) оценил состояние газона и назвал причины ошибок игроков.

- Здесь первый матч в Петербурге для вас в качестве главного тренера сборной России закончился более чем убедительной победой. Выскажите ваши впечатления от игры именно здесь? Чувствуете ли вы, что этот стадион стал для вас счастливым, будете ли вы другие важные игры сборной России проводить здесь?

- Впечатления после победы, понятно, приятные, радостные, но говорить о тенденции, что он стал счастливым конкретно для меня в сборной, по одной игре судить не стоит. Проводить матчи еще в Питере, естественно, сборная еще проведет,  со мной или без меня. Мягко говоря, поле - не лучшего качества. А если говорить честно, то безобразное. На удивление.

- Если говорить именно о качестве игры в целом, чем вы больше всего довольны и чем недовольны?

- Не могу взять всю цельную игру для разбора и сказать, что всю игру плохо вот это, а всю игру хорошо вот это… Отрезками был хороший прессинг, отдельными отрезками правильно перестраивались, были и неправильные перестроения, из-за этого возникали недопонимания. Не могу сказать, что прямо целостное впечатление от всей игры, и сказать, что все удовлетворило в какой-то из фаз игры. Это больше связано с психологией, а не с пониманием или непониманием того, что я сделал одно и то же, и это получилось. Потом я это почему-то не делаю…Это не значит того, что игрок этого не знает. Мы говорим, что надо отрабатывать. Если три раза я сделал, значит, это отработано. Если пятый раз не делаю, какие тут вопросы? Это может быть связано с психологией, где-то появляется расслабленность, где-то не бегут так, как надо и куда надо бежать. Может быть, со скованностью, с закрепощенностью. Думаю, что факторы больше в области психологии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пух Винни
11 Ноября 2021 в 23:21
Удивление вызывает то, как за 15 минут перерыва такое безобразное поле смогли привести почти к идеальному состоянию.
JUMPER
11 Ноября 2021 в 23:37
ай...ну так усе аграномы трудилися ф поти лица цэльных 15 минут...)))
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
окончен Мальта 1:7 Хорватия
Идет 94 минута Румыния 0:0 Исландия
Идет 92 минута Греция 0:1 Испания
Идет 91 минута Германия 9:0 Лихтенштейн
Идет 94 минута Ирландия 0:0 Португалия
Идет 94 минута Словакия 2:2 Словения
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино
12.11  22:45 Италия ... Швейцария
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова
12.11  22:45 Англия ... Албания
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
00:08 · Чемпионат мира 2022
​Головин высказался после матча с капитанской повязкой в сборной
11 Ноября
23:48 · Чемпионат мира 2022
Как сборная России забивала и забивала киприотам - видео видео
23:41 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Матч «Ростов» - «Урал» 2018 года был более напряжённым»
23:38 · Чемпионат мира 2022
​Иллюзий нет: Хорватия громит Мальту после первого тайма 1
23:32 · Чемпионат мира 2022
​Гаврилов – о победе России 6:0: «Если этот мусор не обыгрывать, то что дальше?»
23:27 · Чемпионат мира 2022
Карпин извинился перед Сергеевым
23:16 · Чемпионат мира 2022
Карпин успокоил болельщиков, оценив состояние Джикии и Головина
23:07 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Мягко говоря, поле - не лучшего качества, а если говорить честно, то безобразное» 2
22:55 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Глебов сказал, что я типа «напихал», ничего я не «пихал»
22:52 · Чемпионат мира 2022
​Лучше Карпина в сборной России не стартовал никто
22:48 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Думая об игре с Хорватией, рисковать Джикией, конечно же, не стоило»
22:46 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России одержала самую крупную победу в отборе на чемпионат мира в истории
22:38 · Чемпионат мира 2022
Глебов: «В перерыве Валерий Георгиевич напихал маленько»
22:31 · Чемпионат мира 2022
​Украина нанесла 36 ударов, но опять сыграла вничью
22:26 · Чемпионат мира 2022
Сборная Украины довольствовалась ничьей с болгарами из-за чудовищной нереализации моментов
Все новости
Рекомендуем