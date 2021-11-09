Карпин согласился с Чорлукой, который упрекнул российских легионеров в непрофессионализме

Недавно бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука заявил, что считает несравнимым уровень российских и хорватских легионеров в европейских чемпионатах. По его словам, игрокам с паспортами гражданина России не хватает профессионализма, чтобы закрепиться в зарубежных командах.

Это высказывание прокомментировал и главный тренер отечественной сборной Валерий Карпин. Наставник согласился с мнением Чорлуки, назвал слова экс-футболиста правдивыми.

«Назовите легионеров из сборной Хорватии и в каких клубах они играют. О чем здесь говорить? Россияне играют не так ярко», - подчеркнул Карпин в разговоре с журналистами.

К слову, именно противостояние с Хорватией в последнем туре группового этапа отбора должно стать определяющим в борьбе за прямую путевку на мундиаль.