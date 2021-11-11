Бывший защитник сборной Кипра Параскевас Христу в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал комментарий перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года с командой России.

Как вам нынешняя сборная Кипра?

К сожалению, наши результаты совсем не такие, каких мы ждали. Мы стараемся в каждой игре, выкладываемся по полной программе, но, увы, не все получается. У нас, так уж выходит, много молодых игроков, у которых нет большого опыта. Думаю, что в матче против сборной России будет экспериментальный состав.

Знаете кого-то из игроков сборной России?

Да, в сборной России есть интересные футболисты. Мне нравятся Смолов, Миранчук, Головин и Баринов. Я видел их не только в матчах сборной России, и они мне запомнились.

Чего ждете от этой игры?

Сборная России будет очень напряжена, ведь результат для нее очень важен, а вот мы будем играть без напряжения, но при этом стараться по максимуму. Я думаю, что мы реально, благодаря такому настрою, можем добиться хорошего результата.

Сергей Румянцев