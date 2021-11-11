​Сборная России может выйти на чемпионат мира уже этой ночью

Сборная России в четверг вечером порадовала армию своих фанатов. Подопечные Валерия Карпина катком прошлись по команде Кипра и организовали в её ворота шесть безответных мячей.

Российская национальная команда может получить путёвку на чемпионат мира уже этой ночью. Для этого команде Валерия Карпина нужно, чтобы Хорватия потеряла очки в гостях у Мальты. Этот поединок стартует в 22:45 по московскому времени.

Если сборная Хорватии обыграет Кипр, то всё решится в очном противостоянии хорватов и россиян 14 числа. Команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть в Сплите.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт через год.