Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 247 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

​Сборная России может выйти на чемпионат мира уже этой ночью

11 Ноября 2021 • 22:00 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Сборная России в четверг вечером порадовала армию своих фанатов. Подопечные Валерия Карпина катком прошлись по команде Кипра и организовали в её ворота шесть безответных мячей.

Российская национальная команда может получить путёвку на чемпионат мира уже этой ночью. Для этого команде Валерия Карпина нужно, чтобы Хорватия потеряла очки в гостях у Мальты. Этот  поединок стартует в 22:45 по московскому времени.

Если сборная Хорватии обыграет Кипр, то всё решится в очном противостоянии хорватов и россиян 14 числа. Команде Валерия Карпина будет достаточно не проиграть в Сплите.

Чемпионат мира в Катаре пройдёт через год. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен РОССИЯ 6:0 Кипр
окончен Грузия 2:0 Швеция
окончен Азербайджан 1:3 Люксембург
окончен Армения 0:5 Северная Македония
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия 1.75 3.75 5
11.11  22:45 Греция ... Испания 6 4 1.6
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн 1.01 30 60
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
Все матчи
Новости
Сегодня, 11 Ноября
22:13 · Чемпионат мира 2022
Ерохин: «Хорошо, что получается отличаться в принципе и помогать команде»
22:07 · Чемпионат мира 2022
​Губерниев о победе России 6:0: «55 минут играли не пойми во что»
22:04 · Россия. Премьер-лига
7 самых необычных футбольных товаров на AliExpress 1
22:00 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России может выйти на чемпионат мира уже этой ночью
21:57 · Чемпионат мира 2022
Азербайджан и Армения проиграли, Грузия с Кварацхелией остановила шведов
21:50 · Чемпионат мира 2022
​Сальгадо: «С Карпиным каждый день ругались»
21:35 · Чемпионат мира 2022
​Скалони рассказал о состоянии Месси
21:25 · Чемпионат мира 2022
​Смолов вышел на 7 место по голам за сборную России
21:19 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России уже громит Кипр, Мостовой забил дебютный гол
20:44 · Чемпионат мира 2022
​Россия – Кипр: на трибуне произошла драка 3
20:15 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России быстро забила Кипру
19:30 · Чемпионат мира 2022
Армения – Северная Македония - 0:5 (завершён)
19:25 · Чемпионат мира 2022
Россия – Кипр - 6:0 (завершён) 38
18:42 · Чемпионат мира 2022
Карпин огласил стартовый состав сборной России на матч с Кипром 1
18:39 · Чемпионат мира 2022
«Скажи людям правду, тебя поймут»: Андрей Тихонов дал совет Дзюбе 1
Все новости
Рекомендуем