Кавазашвили: Если Россия будет удерживать ничью в матче с Хорватией, то проиграет

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили рассказал, чего ждет от предстоящих матчей с участием сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022.

11 ноября подопечные Валерия Карпина сразятся с Кипром, а спустя три дня в Сплите встретятся с Хорватией.

Кавазашвили отметил, что нужно исключить недооценку соперника. В поединке с Кипром могут быть сюрпризы только в том случае, если россияне сыграют спустя рукава.

«Любой соперник может преподнести сюрприз, если его не уважать. Нужно приложить максимум сил для победы. Поединок с Хорватией будет очень сложным. Хорваты будут играть до последнего. России нельзя рассчитывать на ничью, иначе проиграют. Нужно думать о победе, - цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».