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Агент Селюк – о Дзюбе: «Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши»

01 Ноября 2021 • 20:37 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Футбольный агент Дмитрий Селюк остался недоволен решением Валерия Карпина в очередной раз проигнорировать кандидатуру форварда «Зенита» Артёма Дзюбы при выборе футболистов в сборную России. По его словам, из капитана питерского клуба сделали врага.

Селюк уверен, что Дзюба помог бы национальной команде, так как он является одним из лидеров раздевалки. В связи с этим, он упрекнул представителей сборной за подобный шаг.

«Если вы коллектив, а вашего капитана не вызвали, то почему никто не скажет: «Валера, не песни пойте, а вызовите Артёма!» Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Селюк добавил, что игроки российской команды не умеют должным образом исполнять гимн страны перед стартовым свистком на матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Селюк Артём Дзюба
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