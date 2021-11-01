Агент Селюк – о Дзюбе: «Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши»

Футбольный агент Дмитрий Селюк остался недоволен решением Валерия Карпина в очередной раз проигнорировать кандидатуру форварда «Зенита» Артёма Дзюбы при выборе футболистов в сборную России. По его словам, из капитана питерского клуба сделали врага.

Селюк уверен, что Дзюба помог бы национальной команде, так как он является одним из лидеров раздевалки. В связи с этим, он упрекнул представителей сборной за подобный шаг.

«Если вы коллектив, а вашего капитана не вызвали, то почему никто не скажет: «Валера, не песни пойте, а вызовите Артёма!» Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши», - цитирует специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Селюк добавил, что игроки российской команды не умеют должным образом исполнять гимн страны перед стартовым свистком на матчах.