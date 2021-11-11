​Лучше Карпина в сборной России не стартовал никто

Валерий Карпин на должности главного тренера сборной России пока работает успешно. В шести играх под руководством этого специалиста российская сборная добилась пяти побед при одной ничьей.

Ранее ни одному тренеру не удавалось выиграть пять из шести стартовых игр у руля сборной России на официальном уровне.

Напомним, что в четверг вечером сборная России в Санкт-Петербурге разгромила команду Кипра со счётом 6:0. Лучшим игроком встречи был признан Александр Ерохин, который оформил дубль.

Сборная России сохраняет первое место в своей отборочной группе перед последней игрой против Хорватии.