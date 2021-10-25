Корниленко: Не удивился попаданию Ежова и Сергеева в расширенный список сборной России

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко высказался по поводу того, что Роман Ежов и Иван Сергеев были включены в расширенный состав сборной России.

В ноябре российская команда сыграет с Кипром и Хорватией в рамках отбора на ЧМ-2022.

По мнению Корниленко, это прогнозируемое решение тренерского штаба сборной России. Корниленко отметил, что футболисты стараются в этом году, демонстрируя хорошую результативность.

«Меня не заставило удивиться их попадание в расширенный список. Мы в своих футболистов верим», - приводит слова Корниленко ТАСС.

Напомним, в расширенной заявке сборной России отсутствует форвард «Зенита» Артём Дзюба.