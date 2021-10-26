Кирьяков: «При Карпине Дзюбу в сборной не увидим»

Бывший форвард сборной России, а ныне футбольный тренер Сергей Кирьяков отреагировал на невызов нападающего петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду. Тренерский штаб во главе с Валерием Карпиным сделал выбор в пользу других атакующих игроков.

«Дорога в сборную для Дзюбы временно закрыта. При Карпине его не увидим», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Ранее был объявлен расширенный состав сборной России, в который включили 41 футболиста. В линию нападения вызваны Смолов, Заболотный, Тюкавин, Агаларов и Сергеев.

В ноябре национальная команда сыграет против Кипра и Хорватии.