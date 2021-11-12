Лоза: Нельзя судить о силе сборной России по матчу с Кипром

Музыкант Юрий Лоза подвел итоги поединка квалификации ЧМ-2022 между сборными России и Кипра. Россияне забили в ворота соперника шесть безответных голов.

Лоза не считает, что россияне сделали какое-то уникальное достижение. Он уверен, что в Сплите сборная России проиграет.

«Не нужно судить о силе российских игроков по матчу с Кипром. Я и так знал, что они выиграют. В Хорватии Россия проиграет. Ничьи точно не будет», — приводит слова Лозы «Спорт-Экспресс».

Россия с 22 баллами лидирует в группе. Хорватия отстает на два пункта и занимает вторую позицию.

Решающий поединок отбора состоится 14 ноября в Сплите. Стартовый свисток в матче Хорватия - Россия прозвучит в 17:00 по московскому времени.