Самедов против натурализации Клаудиньо: «Мне бы этого не хотелось»

Экс-футболист сборной России Александр Самедов прокомментировал информацию насчёт возможного получения полузащитником «Зенита» Клаудиньо российского паспорта и его потенциального вызова в сборную.

«Мне бы этого не хотелось. По мне, это не очень хорошая тенденция. Я за то, чтобы свои ребята играли, развивались», - приводит слова Самедова «ВсёПроСпорт».

При этом бывший футболист национальной команды признал, что натурализация Гилерме и Марио Фернандеса оправдала себя.

Ранее Клаудиньо лично уведомил, что может сыграть за сборную России, поскольку мечтает выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.