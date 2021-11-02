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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известен результат повторного теста Смолова на коронавирус

02 Ноября 2021 • 10:28 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Форвард московского «Локомотива» Фёдор Смолов прошел повторное тестирование на коронавирусную инфекцию. Как сообщается в телеграм-канале «Мутко против», этот тест не выявил у нападающего Covid-19.

Напомним, что из-за сомнительного первого анализа игрок был вынужден пропустит поединок 13-го тура Премьер-лиги против «Нижнего Новогорода».

Таким образом, Фёдор сможет помочь национальной команде России в решающих матчах квалификации чемпионата мира-2022 против Кипра и Хорватии.

В текущем сезоне российской Премьер-лиги Смолов отметился семью забитыми мячами в 11 поединках.

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Евро-Футбол.Ру,
Фёдор Смолов
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