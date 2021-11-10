Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 192 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Полиция Хорватии будет помогать российским болельщикам в Сплите

10 Ноября 2021 • 23:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.18 8.00 19.00
Через 19 ч. 58 мин.

Полиция Хорватии будет помогать российским болельщикам, которые прибудут в Сплит на поединок квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, информирует ТАСС со ссылкой на посольства РФ в Загребе.

В диппредставительстве отметили, что правоохранители будут сопровождать российских болельщиков в район проведения матча.

Чтобы попасть на стадион, российским любителям футбола надо иметь при себе билет на матч, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой ковид-сертификат.

«В противном случае на арену могут не пустить», — заявили в посольстве.

Поединок Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в таблице, опережая Хорватию на два очка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.11  20:00 РОССИЯ ... Кипр 1.23 6.2 15
11.11  20:00 Грузия ... Швеция 6.8 4.3 1.51
11.11  20:00 Азербайджан ... Люксембург
11.11  20:00 Армения ... Северная Македония
11.11  22:45 Мальта ... Хорватия 18 7.8 1.17
11.11  22:45 Румыния ... Исландия
11.11  22:45 Греция ... Испания
11.11  22:45 Германия ... Лихтенштейн
11.11  22:45 Ирландия ... Португалия 7.2 4.7 1.45
11.11  22:45 Словакия ... Словения 2.07 3.2 4.1
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
23:53 · Чемпионат мира 2022
Полиция Хорватии будет помогать российским болельщикам в Сплите
23:31 · Чемпионат мира 2022
Кавазашвили: Если Россия будет удерживать ничью в матче с Хорватией, то проиграет
22:53 · Чемпионат мира 2022
Далич: Хорватии не стоит волноваться, если не удастся забить быстрый гол в ворота Мальты
22:51 · Чемпионат мира 2022
Тренерский штаб сборной Боснии и Герцеговины игнорирует просьбы «Интера» не рисковать здоровьем Джеко
21:56 · Чемпионат мира 2022
Бэйл в своё время отказался выступать за сборную Англии
21:36 · Чемпионат мира 2022
Бернарду Силва выбыл из строя сборной Португалии
20:40 · Чемпионат мира 2022
Игнатьев: Хорватия - не та команда, которая блистала на ЧМ-2018
20:09 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Кипра: «Есть желание показать свой дух в матче с Россией»
19:01 · Чемпионат мира 2022
​Карпин не готов беречь игроков, висящих на карточках
18:46 · Чемпионат мира 2022
​Головин готов стать капитаном сборной России 1
18:39 · Чемпионат мира 2022
​Джикия готов сыграть против Кипра
16:22 · Чемпионат мира 2022
​Наингголан: «До Мартинеса тренеры разрешали мне курить»
15:46 · Чемпионат мира 2022
​Кьеллини пропустит ноябрьские матчи сборной Италии
13:52 · Чемпионат мира 2022
​Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России – лотерея и надежда на чудо»
13:44 · Чемпионат мира 2022
​Сборная России показала новое видео со сборов видео
Все новости
Рекомендуем