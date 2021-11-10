Полиция Хорватии будет помогать российским болельщикам в Сплите

Полиция Хорватии будет помогать российским болельщикам, которые прибудут в Сплит на поединок квалификации ЧМ-2022 с Хорватией, информирует ТАСС со ссылкой на посольства РФ в Загребе.

В диппредставительстве отметили, что правоохранители будут сопровождать российских болельщиков в район проведения матча.

Чтобы попасть на стадион, российским любителям футбола надо иметь при себе билет на матч, документ, удостоверяющий личность, а также европейский цифровой ковид-сертификат.

«В противном случае на арену могут не пустить», — заявили в посольстве.

Поединок Хорватия — Россия состоится 14 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Подопечные Валерия Карпина лидируют в таблице, опережая Хорватию на два очка.