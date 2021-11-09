Карпин вновь прокомментировал отсутствие Дзюбы в сборной

Несмотря на то, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба уже несколько месяцев не вызывается в расположение главной команды страны, наставнику сборной Валерию Карпину до сих пор приходится отвечать на вопросы касательно отсутствия экс-капитана в заявке.

После вторничной тренировки специалист уделил время прессе, вновь прокомментировав свое решение оставить Дзюбу за бортом. По словам Карпина, в этот раз тренер попросту не надеялся на футболиста.

Более того, никто из представителей штаба не выступил за вызов Дзюбу в сборную. Карпин отметил, что на форварда «Зенита» рассчитывали в октябре, когда тот сам отказался от возможности помочь своим соотечественникам в матчах отбора к мундиалю.