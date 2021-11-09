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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин вновь прокомментировал отсутствие Дзюбы в сборной

09 Ноября 2021 • 20:13 Комментировать (4)
РОССИЯ
...
Кипр
1.21 7.15 17.00
11.11 20:00

Несмотря на то, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба уже несколько месяцев не вызывается в расположение главной команды страны, наставнику сборной Валерию Карпину до сих пор приходится отвечать на вопросы касательно отсутствия экс-капитана в заявке.

После вторничной тренировки специалист уделил время прессе, вновь прокомментировав свое решение оставить Дзюбу за бортом. По словам Карпина, в этот раз тренер попросту не надеялся на футболиста.

Более того, никто из представителей штаба не выступил за вызов Дзюбу в сборную. Карпин отметил, что на форварда «Зенита» рассчитывали в октябре, когда тот сам отказался от возможности помочь своим соотечественникам в матчах отбора к мундиалю.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
Valera Divan
09 Ноября 2021 в 20:38
А был ли лев? Чисто случайно попал в основу на чемпионат 2018 года, просто повезло, что много травм было у основных напов, а там стрельнул вот и все, не факт что хорошо выступил если чемпионат был бы не в России.
Марченко Макс
09 Ноября 2021 в 20:28
Мусолят эту тему уже несколько месяцев ,пора забить . Дзюба уйдёт на пенсию ,а о нём всё будут гутарить ,прям идол футбола )
Милка
09 Ноября 2021 в 21:07
МОПСимка-матрешка,какой ты популярный. Ты бы хоть лайки не только себе ставил -меньше палива бы было)))
А чего не все аккаунты расчехлил?
Wertygaz
09 Ноября 2021 в 20:19
Журналюги пора уже забыть это все, лев постарел и был изгнал из прайда...
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