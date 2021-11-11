Карпин: «Глебов сказал, что я типа «напихал», ничего я не «пихал»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после матча с Кипром (6:0) отметил, что ключевым фактором стал второй гол в ворота гостей.

- Вряд ли кто-то остался доволен качеством игры по итогам первого тайма, но затем увидели совершенно другую команду. Что вы сказали в раздевалке?

- Ничего такого сверхъестественного не говорил. Глебова в раздевалке не было, он сказал, что я типа «напихал». Ничего я не «пихал». Подкорректировали кое-какие моменты, как располагаться при атаке некоторым игрокам. Я думаю, что и не это повлияло. Прежде всего, повлиял второй гол, появилась скованность в первом тайме после гола. Мы до игры говорили по поводу как раз недооценки соперника, что будем думать про Хорватию. Возможно, первый гол был таким слишком быстрым, он сыграл злую шутку, возможно, где-то появилась расхлябанность у кого-то. 2-3 потери необоснованные абсолютно привели к тому, что появилось напряжение, скованность какая-то появилась, боязнь за результат. Я думаю, что если бы в первом тайме забили второй гол, и первый тайм был бы похож на второй. Нельзя сбрасывать со счетов то, что киприоты после второго гола развалились. Не было у них такого заряда, который был при счете 1:0. С двух сторон здесь. Не то, что мы такие стали в порядки. И то, и другое сыграло. Уровень сопротивления снизился у киприотов.