Гаджиев одобряет натурализацию Клаудиньо

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Гаджи Гаджиев поделился своим мнением касаемо вероятного принятия полузащитником «Зенита» Клаудиньо российского гражданства.

Напомним, что ранее 24-летний бразильский легионер заявил о своём стремлении выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Когда дело доходит до матчей с сильными соперниками, нашим ребятам просто не хватает мастерства. Такой сильный игрок, как Клаудиньо, который хочет и может сделать сборную России, это здорово», - цитирует Гаджиев Sport24.

При этом тренер согласился, что за сборную России должны выступать преимущественно местные воспитанники. Но для этого российские футболисты должны показывать более высокий уровень.

У Клаудиньо за спиной 2 забитых мяча и 2 результативных паса в 7 играх за «Зенит».