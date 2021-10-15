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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаджиев одобряет натурализацию Клаудиньо

15 Октября 2021 • 20:18 Комментировать
Арсенал Тула
...
Зенит
Через 16 ч. 44 мин.

Бывший главный тренер нескольких клубов РПЛ Гаджи Гаджиев поделился своим мнением касаемо вероятного принятия полузащитником «Зенита» Клаудиньо российского гражданства.

Напомним, что ранее 24-летний бразильский легионер заявил о своём стремлении выступить на чемпионате мира в Катаре.

«Когда дело доходит до матчей с сильными соперниками, нашим ребятам просто не хватает мастерства. Такой сильный игрок, как Клаудиньо, который хочет и может сделать сборную России, это здорово», - цитирует Гаджиев Sport24.

При этом тренер согласился, что за сборную России должны выступать преимущественно местные воспитанники. Но для этого российские футболисты должны показывать более высокий уровень.

У Клаудиньо за спиной 2 забитых мяча и 2 результативных паса в 7 играх за «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Гаджи Гаджиев Сборная России Клаудиньо
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