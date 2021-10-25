​Объявлен расширенный состав сборной России из 41 футболиста

В начале недели был обнародован расширенный состав российской национальной сборной. Валерий Карпин и его штаб вызвали 41 футболиста. В дальнейшем этот список будет сокращён.

Вратари: Гилерме, Джанаев, Лантратов, Сафонов, Хайкин.

Защитники: Адамов, Джикия, Дивеев, Караваев, Круговой, Кудряшов, Осипенко, Самошников, Сутормин, Терехов, Чистяков.

Полузащитники: Ахметов, Бакаев, Баринов, Глебов, Глушаков, Головин, Ежов, Ерохин, Жемалетдинов, Захарян, Зобнин, Ионов, Кузяев, Марадишвили, Алексей Миранчук, Мостовой, Мухин, Полоз, Фомин, Черников.

Нападающие: Агаларов, Заболотный, Сергеев, Смолов, Тюкавин.

В ноябре сборная России сыграет против Кипра и Хорватии. Вероятно, в последнем матче и будет решаться судьба прямой путёвки на чемпионат мира-2022.