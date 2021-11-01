Карпин рассказал о том, как принималось решение не вызывать Дзюбу в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил журналистам на интересующие вопросы после оглашения окончательной заявки на ноябрьские матчи отборочного цикла на ЧМ-2022. Разумеется, несколько вопросов было посвящены Артёму Дзюбе, который в этот раз даже не попал в расширенный список национальной сборной.

Напомним, что в октябре тренерский штаб сборной России хотел видеть в команде Дзюбу, однако нападающий «Зенита» отказался приезжать. Во многом именно это повлияло на то, что Артёма не вызвали в этот раз.

«Не рассматривали вариант с вызовом Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов», – сказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Напомним, 11 и 14 ноября сборная России проведёт заключительные два матча группового этапа европейского отборочного цикла ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина дома предстоит сыграть со сборной Кипра, а на выезде – со сборной Хорватии.