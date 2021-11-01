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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин рассказал о том, как принималось решение не вызывать Дзюбу в сборную России

01 Ноября 2021 • 14:22 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил журналистам на интересующие вопросы после оглашения окончательной заявки на ноябрьские матчи отборочного цикла на ЧМ-2022. Разумеется, несколько вопросов было посвящены Артёму Дзюбе, который в этот раз даже не попал в расширенный список национальной сборной.

Напомним, что в октябре тренерский штаб сборной России хотел видеть в команде Дзюбу, однако нападающий «Зенита» отказался приезжать. Во многом именно это повлияло на то, что Артёма не вызвали в этот раз.

«Не рассматривали вариант с вызовом Дзюбы. Когда мы надеялись на него, он сказал, что не готов», – сказал Валерий Карпин на пресс-конференции.

Напомним, 11 и 14 ноября сборная России проведёт заключительные два матча группового этапа европейского отборочного цикла ЧМ-2022. Команде Валерия Карпина дома предстоит сыграть со сборной Кипра, а на выезде – со сборной Хорватии.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Артём Дзюба
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