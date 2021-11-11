​Ерохина признали лучшим игроком матча Россия - Кипр

Александр Ерохин был признан лучшим футболистом матча Россия – Кипр, который проходил в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Лучшим игроком поединка Ерохина признали фанаты и эксперты.

Напомним, что сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0. Александр Ерохин оформил дубль, забив первый и последний голы команды в этом матче.

Через три дня, 14 ноября, сборная России сыграет против Хорватии на поле соперника. Если не произойдёт сенсации, и хорваты не потеряют очки в гостях у Мальты, то именно в этой игре решится судьба прямого билета на чемпионат мира. Неудачник попытает счастья в плей-офф.