​Ерохина признали лучшим игроком матча Россия - Кипр

Александр Ерохин был признан лучшим футболистом матча Россия – Кипр, который проходил в четверг вечером. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды. Лучшим игроком поединка Ерохина признали фанаты и эксперты.
Напомним, что сборная России разгромила Кипр со счётом 6:0. Александр Ерохин оформил дубль, забив первый и последний голы команды в этом матче.
Через три дня, 14 ноября, сборная России сыграет против Хорватии на поле соперника. Если не произойдёт сенсации, и хорваты не потеряют очки в гостях у Мальты, то именно в этой игре решится судьба прямого билета на чемпионат мира. Неудачник попытает счастья в плей-офф.
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окончен
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РОССИЯ
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6:0
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Кипр
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окончен
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Грузия
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2:0
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Швеция
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окончен
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Азербайджан
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1:3
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Люксембург
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окончен
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Армения
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0:5
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Северная Македония
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окончен
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Мальта
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1:7
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Хорватия
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Идет 94 минута
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Румыния
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0:0
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Исландия
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Идет 92 минута
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Греция
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0:1
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Испания
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Идет 91 минута
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Германия
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9:0
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Лихтенштейн
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|
Идет 94 минута
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Ирландия
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0:0
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Португалия
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Идет 94 минута
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Словакия
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2:2
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Словения
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12.11 20:00
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Молдова
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...
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Шотландия
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12.11 22:45
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Австрия
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...
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Израиль
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1.98
3.75
3.7
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12.11 22:45
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Андорра
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...
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Польша
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12.11 22:45
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Северная Ирландия
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...
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Литва
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1.47
4.4
7.6
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12.11 22:45
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Венгрия
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...
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Сан-Марино
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12.11 22:45
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Италия
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...
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Швейцария
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12.11 22:45
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Дания
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Фарерские острова
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12.11 22:45
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Англия
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Албания
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