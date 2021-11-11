​Смолов вышел на 7 место по голам за сборную России

В четверг вечером сборная России проводит домашний матч против Кипра. Команда Валерия Карпина к текущей минуте успела забить сопернику четыре безответных гола. Один из них на свой счёт записал форвард Фёдор Смолов.

Благодаря забитому мячу Фёдор Смолов обошёл Дмитрия Сычёва и теперь занимает 7 место по голам за сборную России. На счету Смолова 16 результативных ударов за национальную команду. Больше забивали Андрей Аршавин, Валерий Карпин (по 17), Роман Павлюченко (21), Владимир Бесчастных (26), Артём Дзюба и Александр Кержаков (по 30).

Следить за матчем Россия – Кипр можно в текстовой трансляции.