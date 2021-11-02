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К Карпину только один вопрос по заявке сборной России

02 Ноября 2021 • 00:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

В понедельник Валерий Карпин объявил итоговый состав сборной России на ноябрьские матчи. Как и ожидалось, из заявки наставник отцепил молодых игроков. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает окончательный состав.

Когда Валерий Карпин огласил расширенный состав из 41 футболиста, этот список изначально выглядел удивительно. В нём было слишком много молодых игроков, которых сложно было представить в числе тех, кто выйдет на поле в Хорватии бороться за прямую путёвку на чемпионат мира. Как и предполагалось, Карпин почти всю эту молодёжь по итогу и отцепил.

Арсен Адамов, Данил Круговой, Роман Ежов, Константин Марадишвили, Александр Черников, Максим Мухин довольно предсказуемо оказались вне состава. Из них всех в сборной играл только последний, но лишь эпизодически. Пожалуй, выпускать кого-то из них на матч против команды Хорватии было бы довольно рискованно. Тем более что на позициях этих футболистов у Карпина есть более опытные исполнители.

Также нет Сослана Джанаева и Далера Кузяева. Однако тут объяснение простое – это повреждения. При этом отсутствие вратаря вряд ли будет критическим, всё же первый номер сборной сейчас – это Матвей Сафонов. Вот Кузяев, конечно, очень нужен, но и тут ничего не поделать.

Отцепил тренерский штаб и Дениса Глушакова и Полоза. Пожалуй, это решение Карпина абсолютно понятно. Первый только восстановился после травмы и провёл один матч в кубке и один в чемпионате. Второй в целом выглядит довольно средне.

На самом деле вызывает вопросы лишь выбор Карпина в атаке. В сборную России вызваны Фёдор Смолов, Антон Заболотный и Иван Сергеев. В свою очередь Карпин отцепил Константина Тюкавина и Гамида Агаларова.

Конечно, можно сказать, что Тюкавина и Агаларова Карпин отцепил, так как они молоды. Однако тут есть важный нюанс. Во-первых, в списке остался Сергеев, для которого это возможность дебютировать в национальной команде. Во-вторых, есть вопросы о форме игроков прямо сейчас. В период, прошедший с предыдущего сбора, Смолов, Заболотный и Сергеев на всё трио забили 3 гола. В то же время Тюкавин и Агаларов каждый по отдельности наколотили столько же. По этой причине очень сложно понять, чем каждый из них уступает тому же Сергееву.

Конечно, матч с Хорватией – не место для экспериментов. С другой стороны, а место ли это для воспоминаний о былых заслугах? По сути, перед Карпиным стоял философский выбор. Кто лучше – опытные Смолов и Заболотный, которые не в форме, но психологически готовы к топовому матчу в Хорватии, или молодые Агаларов и Тюкавин, которые не участвовали в поединках подобного уровня и накала, но находящиеся «в огне». Карпин предпочёл первый вариант.

Отдельно стоит сказать об Артёме Дзюбе, который и опытный, и в форме. Нападающий мог бы вернуться в сборную в роли мессии. Однако их конфликт с Карпиным привёл к тому, что нападающего «Зенита» нет в составе. Об этом стоит сожалеть. Кажется, он должен был бы помочь, но …

Итоговый состав сборной России намекает на то, что в Хорватии нам придётся играть от обороны. Это прогнозировалось изначально, но сейчас в принципе непонятно, как нам отыгрываться, если такая необходимость возникнет.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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