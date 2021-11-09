Карпин ответил, собирается ли использовать оправившегося от травмы Головина в ближайших матчах

Совсем недавно полузащитник «Монако» Александр Головин вернулся в основную обойму французской команды, но пока так и не сыграл полноценный матч после полученной им травмы. Впрочем, главный тренер сборной России Валерий Карпин признался, что готов по максимуму использовать одного из лидеров коллектива.

«Сейчас со здоровьем у него нет никаких проблем. Мы получили информацию, что он уже способен играть как минимум 60 минут», - рассказал о физическом состоянии россиянина Карпин в разговоре с представителями прессы.

Добавим, что накануне решающих поединков сборной мало игровой практики получают все легионеры российского коллектива, включая Алексея Миранчука из «Аталанты».