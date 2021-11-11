​Сборная России уже громит Кипр, Мостовой забил дебютный гол

Сборная России сделала серьёзную заявку на победу над Кипром в игре девятого тура отбора на чемпионат мира. На 55-й и 56-й минутах за российскую национальную команду забили Фёдор Смолов и Андрей Мостовой. Для последнего это был дебютный мяч за сборную. Мостовой установил счёт 3:0 на табло «Газпром Арены» в Санкт-Петербурге.

Следить за ходом матча между сборными России и Кипра можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.

Сборная России на текущий момент является лидером своей отборочной группы. В заключительном туре команда Валерия Карпина сыграет в гостях у Хорватии. Всё идёт к тому, что именно в этом поединке будет разыгрываться прямой билет на чемпионат мира.