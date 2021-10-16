Канчельскис: «Карпин лукавит – он хочет повезти команду на чемпионат мира»

На днях главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что пока не уверен, продлит ли он контракт с РФС в случае выхода на чемпионат мира. Бывший футболист национальной команды Андрей Канчельскис считает, что фразу наставника не стоит воспринимать всерьез.

Он усомнился в действительности сказанных Карпиным слов. «Он немного лукавит. Не раскрывает все карты, защитная реакция. Естественно, Карпин очень хочет повезти команду на мундиаль в качестве главного тренера», - прокомментировал Канчельскис в интервью Sport24.

Более того, эксперт согласился, что подобное поведение является правильным, ведь для начала нужно выполнить задачу и «довести дело до конца».