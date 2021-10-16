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Чемпионат мира по футболу 2022

Канчельскис: «Карпин лукавит – он хочет повезти команду на чемпионат мира»

16 Октября 2021 • 10:53 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

На днях главный тренер сборной Валерий Карпин заявил, что пока не уверен, продлит ли он контракт с РФС в случае выхода на чемпионат мира. Бывший футболист национальной команды Андрей Канчельскис считает, что фразу наставника не стоит воспринимать всерьез.

Он усомнился в действительности сказанных Карпиным слов. «Он немного лукавит. Не раскрывает все карты, защитная реакция. Естественно, Карпин очень хочет повезти команду на мундиаль в качестве главного тренера», - прокомментировал Канчельскис в интервью Sport24.

Более того, эксперт согласился, что подобное поведение является правильным, ведь для начала нужно выполнить задачу и «довести дело до конца».

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Андрей Канчельскис
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