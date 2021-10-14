Карпин рассказал о своей зарплате

Наставник российской сборной Валерий Карпин поведал, как изменились его доходы после ухода из «Ростова».

«С финансовой стороны выгоднее было остаться в «Ростове». Там у меня был контракт на четыре года, а в сборной – на пять месяцев», - сказал Валерий Карпин в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

В то же время тренер подчеркнул, что его месячная зарплата после перехода на новое место работы осталась примерно на том же уровне, что и в клубе.

Напомним, что контракт Карпина с РФС действует до конца календарного года, но учитывая его показатели – 4 победы и ничья в 5 матчах – есть большая вероятность, что документ будет продлён.