Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 185 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Червиченко: Заболотный ничего не сможет сделать с Хорватией

01 Ноября 2021 • 21:06 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Валерий Карпин совершил ошибку, вызвал в сборную России форварда ЦСКА Антона Заболотного, при этом проигнорировав кандидатуhу Гамила Агаларова из «Уфы».

Червиченко не понимает, почему в заявке национальной команды не нашлось места лучшему бомбардиру внутреннего первенства на данный момент. «По-хорошему, надо отцеплять Заболотного. С Хорватией он ничего не сделает», - прокомментировал эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

Свою позицию он объяснил тем, что в поединке с хорватами надо доверять быстрым исполнителям, которые смогут отклеиваться от защитников. Заболотный же, по его мнению, на подобное не способен.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Андрей Червиченко Антон Заболотный
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
Видео комментарии
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Ноября
21:06 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: Заболотный ничего не сможет сделать с Хорватией
20:37 · Чемпионат мира 2022
Агент Селюк – о Дзюбе: «Одного убрали, а все уже хлопают в ладоши»
20:13 · Чемпионат мира 2022
Канчельскис – о составе сборной: «Молодые футболисты будут потом»
18:26 · Россия. Премьер-лига
Бышовец отреагировал на непопадание Агаларова в окончательный список сборной России на ноябрьские матчи
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сергеев пообещал сбрить бороду после вызова в сборную России
16:40 · Россия. Премьер-лига
Дасаев пояснил, кто должен быть основным вратарём сборной России в матчах с Кипром и Хорватией
16:18 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» отреагировала на невызов Агаларова в сборную России отрывком из фильма «Один дома 2»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Отказ Дзюбы приезжать в сборную Россию в октябре не стал главной причиной его невызова Карпиным в ноябре 4
15:12 · Россия. Премьер-лига
Карпин: «Не расцениваю Соболева как игрока сборной России» 2
15:04 · Чемпионат мира 2022
Карпин – об опубликованном видео из раздевалки: «Разобрались, виновные наказаны»
14:54 · Россия. Премьер-лига
Карпин объяснил журналистам, почему немного забивающий Сергеев получил приглашение в сборную России
14:45 · Чемпионат мира 2022
Карпин: «Чем быстрее выйдем на чемпионат мира, тем лучше»
14:38 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, почему лучший бомбардир РПЛ Агаларов не попал в окончательную заявку сборной России 4
14:28 · Франция. Лига 1
Карпин объяснил присутствие находящегося не в форме Головина в окончательной заявке сборной России
14:22 · Чемпионат мира 2022
Карпин рассказал о том, как принималось решение не вызывать Дзюбу в сборную России 3
Все новости
Рекомендуем