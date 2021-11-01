Червиченко: Заболотный ничего не сможет сделать с Хорватией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что Валерий Карпин совершил ошибку, вызвал в сборную России форварда ЦСКА Антона Заболотного, при этом проигнорировав кандидатуhу Гамила Агаларова из «Уфы».

Червиченко не понимает, почему в заявке национальной команды не нашлось места лучшему бомбардиру внутреннего первенства на данный момент. «По-хорошему, надо отцеплять Заболотного. С Хорватией он ничего не сделает», - прокомментировал эксперт в разговоре с «РБ Спорт».

Свою позицию он объяснил тем, что в поединке с хорватами надо доверять быстрым исполнителям, которые смогут отклеиваться от защитников. Заболотный же, по его мнению, на подобное не способен.