Ролан Гусев: «Акинфеев – это вратарь России номер один»

Главный тренер молодёжного состава ЦСКА Ролан Гусев уверен, что Игорь Акинфеев продолжает оставаться лучшим вратарём России.

«Игорь Акинфеев – это вратарь России номер один. Его возвращение укрепило бы сборную однозначно», - приводит слова Ролана Гусева издание «ВсёПроСпорт».

Тренер «армейцев» не согласился с Владимиром Пономарёвым, который выразил мысль, что репутация Акинфеева пострадает, если он примет решение вернуться в национальную команду.

Прежде 35-летний вратарь ЦСКА озвучил условия, при которых он будет готов завершить спортивную карьеру.

В текущем сезоне Акинфеев провёл 10 матчей в рамках РПЛ и в половине из них сохранил ворота на замке.