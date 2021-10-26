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Дмитрий Комбаров: «Не считаю, что Дзюба слабее кого-то из нападающих сборной»

26 Октября 2021 • 20:06 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров поделился мнением касательно решения Валерия Карпина не вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу на предстоящие матчи сборной в отборе на чемпионат мира.

По словам Комбарова, это связано в первую очередь с наличием здравой конкуренции в национальной команде. Он считает, что Дзюба никому не уступает по уровню исполнительcкого мастерства, но на данный момент тренерский штаб просто предпочел других кандидатов.

«Не считаю, что он слабее кого-то из нападающих, просто у Карпина есть хороший выбор футболистов в этой линии», - приводит слова экс-игрока «красно-белых» «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Комбаров Артём Дзюба
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