Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 303 Комментарии
Чемпионат мира по футболу 2022

Балахнин: Не ожидал разгрома киприотов, но он не скажется в игре с хорватами эксклюзив

12 Ноября 2021 • 11:18 Комментировать
РОССИЯ
6:0
Кипр
окончен

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о матче с Кипром, который завершился крупной победой нашей сборной 6:0.

- Ожидали такого разгрома?

- Нет, конечно, но думал, что наши победят, потому что они сильнее. Перед хорватами очень важно было выиграть, потому что это придаст уверенности нашим ребятам. Но это не будет основным фактором в матче с таким сильным соперником. Ожидаю значительные изменения в составе нашей команды, потому что не все ребята играли. Кто-то пропускал из-за того, что висел на карточках, Джикии дали отдохнуть. Это традиционный почерк Карпина. 

- Как вам первый тайм? Показалось, что когда мы забили, то успокоились?

- Все равно была уверенность, потому что мы ничего не дали создать сопернику. Да, до второго забитого мяча мы играли не ярко, и это одна из характерных черт нашей сборной. Мы ни одну игру не провели ярко.

- Почему получилась такая большая разница между таймами?

- Второй мяч надломил соперника, и киприоты встали. Плюс замены сделали свое дело. Ребята вышли мотивированные, они не останавливались, каждый хотел проявить себя. Но если говорить о персоналиях, никто ярко не блеснул.

- Как вам экспериментальная линия защиты: Дивеев, Осипенко, Сутормин и Терехов?

- Трудно ее оценить, потому что не было никакого напряжения и давления на этих ребят. Киприоты атаковали малыми силами. Максимум было четыре человека в нападении. Поэтому особо ничего не создавалось у наших ворот. Просто можно отметить, что все футболисты провели игру хорошо.  

- Какие ожидания от матча с Хорватией?

- Жду его с большим нетерпением. Уверен, игра получится интересная, но ожидания настороженные в любом случае, потому что по составу соперник сильнее нас. Но не факт, что выиграет сильнейший. В таких встречах бывает все.

- Заболотный и Смолов забили по мячу. Кто из них должен выйти с Хорватией?

- Мне кажется, Карпин выпустит Смолова. Наверное, он его и поберег для этого.

Реклама


- В чем мы уступаем сборной Хорватии?

- В классе. Это основное. Там футболисты выступают в ведущих клубах Европы, в отличие от наших ребят.  

- Вам нравится сборная Карпина?

- Она дает результат, и это очень хорошо. Но оценивать работу тренера надо по истечении какого-то времени. Если мы проиграем и никуда не выйдем, как ее оценить? Возможно, мы попадем в стыки, и можем двумя матчами перечеркнуть всю хорошую работу Карпина.

Елена Григорьевская

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
12.11  20:00 Молдова ... Шотландия 15 6.4 1.22
12.11  22:45 Австрия ... Израиль 1.98 3.75 3.7
12.11  22:45 Андорра ... Польша 23 13 1.09
12.11  22:45 Северная Ирландия ... Литва 1.47 4.4 7.6
12.11  22:45 Венгрия ... Сан-Марино 1.01 29 60
12.11  22:45 Италия ... Швейцария 1.57 4.1 6.4
12.11  22:45 Дания ... Фарерские острова 1.04 17 45
12.11  22:45 Англия ... Албания 1.14 8.2 25
Все матчи
Новости
Сегодня, 12 Ноября
11:57 · Чемпионат мира 2022
Малафеев назвал три аспекта, которые повлияли на плохой первый тайм в исполнении сборной России против Кипра
11:53 · Чемпионат мира 2022
Сутормин: «Нужно показать свой максимум в матче с Хорватией»
11:35 · Чемпионат мира 2022
Карпин повторил рекорд Садырина в сборной России 1
10:46 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Понимаем, что у нас есть преимущество над Швейцарией» 1
10:39 · Чемпионат мира 2022
Сутормин высказался о разгромной победе над Кипром
09:43 · Чемпионат мира 2022
Сантуш назвал ничью сборной Португалии с Ирландией хорошим результатом
09:19 · Чемпионат мира 2022
Луис Энрике: «В матче со Швецией будет настоящий ад»
09:16 · Чемпионат мира 2022
Сборная России победила в пяти матчах подряд с общим счётом 13:1
09:10 · Чемпионат мира 2022
Червиченко: Если Россия забьёт Хорватии, тогда всё будет идеально
08:52 · Чемпионат мира 2022
Флик стал рекордсменом сборной Германии 1
08:45 · Чемпионат мира 2022
Роналду: «В воскресенье Португалия отпразднует выход на ЧМ-2022»
08:38 · Чемпионат мира 2022
Бускетс сравнялся с Хави по матчам за сборную Испании, впереди только Касильяс и Рамос
08:34 · Англия. Премьер-лига
Все представители АПЛ выступили против изменений в календаре сборных
08:31 · Чемпионат мира 2022
Бубнов: «Шесть голов Кипру - не показатель уровня готовности к Хорватии»
08:25 · Чемпионат мира 2022
Бразилия гарантировала себе выход на чемпионат мира, лишь однажды потеряв очки в 12 матчах отбора
Все новости
Рекомендуем