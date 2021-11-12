Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о матче с Кипром, который завершился крупной победой нашей сборной 6:0.

- Ожидали такого разгрома?

- Нет, конечно, но думал, что наши победят, потому что они сильнее. Перед хорватами очень важно было выиграть, потому что это придаст уверенности нашим ребятам. Но это не будет основным фактором в матче с таким сильным соперником. Ожидаю значительные изменения в составе нашей команды, потому что не все ребята играли. Кто-то пропускал из-за того, что висел на карточках, Джикии дали отдохнуть. Это традиционный почерк Карпина.

- Как вам первый тайм? Показалось, что когда мы забили, то успокоились?

- Все равно была уверенность, потому что мы ничего не дали создать сопернику. Да, до второго забитого мяча мы играли не ярко, и это одна из характерных черт нашей сборной. Мы ни одну игру не провели ярко.

- Почему получилась такая большая разница между таймами?

- Второй мяч надломил соперника, и киприоты встали. Плюс замены сделали свое дело. Ребята вышли мотивированные, они не останавливались, каждый хотел проявить себя. Но если говорить о персоналиях, никто ярко не блеснул.

- Как вам экспериментальная линия защиты: Дивеев, Осипенко, Сутормин и Терехов?

- Трудно ее оценить, потому что не было никакого напряжения и давления на этих ребят. Киприоты атаковали малыми силами. Максимум было четыре человека в нападении. Поэтому особо ничего не создавалось у наших ворот. Просто можно отметить, что все футболисты провели игру хорошо.

- Какие ожидания от матча с Хорватией?

- Жду его с большим нетерпением. Уверен, игра получится интересная, но ожидания настороженные в любом случае, потому что по составу соперник сильнее нас. Но не факт, что выиграет сильнейший. В таких встречах бывает все.

- Заболотный и Смолов забили по мячу. Кто из них должен выйти с Хорватией?

- Мне кажется, Карпин выпустит Смолова. Наверное, он его и поберег для этого.

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- В чем мы уступаем сборной Хорватии?

- В классе. Это основное. Там футболисты выступают в ведущих клубах Европы, в отличие от наших ребят.

- Вам нравится сборная Карпина?

- Она дает результат, и это очень хорошо. Но оценивать работу тренера надо по истечении какого-то времени. Если мы проиграем и никуда не выйдем, как ее оценить? Возможно, мы попадем в стыки, и можем двумя матчами перечеркнуть всю хорошую работу Карпина.

Елена Григорьевская