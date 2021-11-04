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Чемпионат мира по футболу 2022

​Карпин снова танцует: в сети появилось видео видео

04 Ноября 2021 • 12:44 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

В сети появилось видео с танцем Валерия Карпина. Тренер сборной России станцевал на дне рождения полузащитника «Ростова» Данила Глебова. В среду, 3 ноября, футболисту исполнилось 22 года.

На видео Валерий Карпин танцует под известную песню «Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь».

 

В ноябре сборную России ждут заключительные матчи отборочного цикла на чемпионат мира против Кипра (дома) и Хорватии (на выезде). На текущий момент команда Валерия Карпина опережает хорватов на два очка, то есть для получения прямой путёвки на мундиаль россиянам достаточно набрать четыре балла.

Ранее пресс-служба сборной России показывала танец Валерия Карпина в раздевалке под песню «Валера».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Данил Глебов
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