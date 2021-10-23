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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Появилась апатия»: Дзюба прокомментировал провал сборной на Евро-2020

23 Октября 2021 • 09:22 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что чувствовал после провального для национальной команды России чемпионата Европы, на котором подопечным тогда еще Станислава Черчесова не удалось выйти из группы.

Футболист признался, что справиться с переживаниями в тот момент было трудно. По его словам, понабилось некоторое время, чтобы перестать думать о случившемся.

«Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно все закончилось», - подчеркнул Дзюба в интервью для официального сайта питерского клуба.

Напомним, что после Евро Черчесов был отправлен в отставку, а сам форвард «Зенита» пока так и не сыграл ни одного матча за сборную.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ARTUR
23 Октября 2021 в 09:49
На вещи просто нужно трезво смотреть ,тогда не будет апатии , а то когда считаешь себя львом ,даже мультяшным , а на самом деле просто дрищь появляются и провалы сборной . Я бы тех кто пишет вот эти хвалебные оды таким вот бездарным людям типа этого Дзюбы руки ломал .В мире таких игроков его уровня в чемпионшипе пруд пруди.
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