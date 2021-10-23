«Появилась апатия»: Дзюба прокомментировал провал сборной на Евро-2020

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба рассказал, что чувствовал после провального для национальной команды России чемпионата Европы, на котором подопечным тогда еще Станислава Черчесова не удалось выйти из группы.

Футболист признался, что справиться с переживаниями в тот момент было трудно. По его словам, понабилось некоторое время, чтобы перестать думать о случившемся.

«Появилась какая-то апатия от того, что мы готовились, прошли большой путь и так неудачно все закончилось», - подчеркнул Дзюба в интервью для официального сайта питерского клуба.

Напомним, что после Евро Черчесов был отправлен в отставку, а сам форвард «Зенита» пока так и не сыграл ни одного матча за сборную.