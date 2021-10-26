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Кавазашвили прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенной заявке сборной России

26 Октября 2021 • 00:55 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили выразил своё мнение по поводу того, что форвард «Зенита» Артём Дзюба снова не вызван в сборную России.

В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут важнейшие матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Однако Дзюба остался вне расширенной заявки.

Кавазашвили поддерживает тренерский штаб Карпина, который отказался от услуг нападающего. Он считает, что Артём должен не диктовать свои условия, а действовать в интересах национальной команды.

«Это обиженный мальчик. Да кто он такой вообще?» - цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, при предыдущем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Анзор Кавазашвили Артём Дзюба
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