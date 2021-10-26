Кавазашвили прокомментировал отсутствие Дзюбы в расширенной заявке сборной России

Член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили выразил своё мнение по поводу того, что форвард «Зенита» Артём Дзюба снова не вызван в сборную России.

В ноябре подопечные Валерия Карпина проведут важнейшие матчи квалификации ЧМ-2022 против Кипра и Хорватии. Однако Дзюба остался вне расширенной заявки.

Кавазашвили поддерживает тренерский штаб Карпина, который отказался от услуг нападающего. Он считает, что Артём должен не диктовать свои условия, а действовать в интересах национальной команды.

«Это обиженный мальчик. Да кто он такой вообще?» - цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, при предыдущем тренере Станиславе Черчесове Дзюба был капитаном сборной России.