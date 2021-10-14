Петржела: «Решение уволить Черчесова было правильным»

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями касаемо тренерских перестановок, случившихся у руля сборной России.

«Решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. После провального Евро о таком даже мечтать не могли», - цитирует чешского специалиста Sport24.

Петржела отметил навыки Карпина как психолога, сумевшего сплотить команду, несмотря на проблемы с травмами и отсутствие капитана.

Отметим, что при Валерии Карпине сборная России не проиграла ни разу в пяти матчах и вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира.