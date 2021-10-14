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Чемпионат мира по футболу 2022

Петржела: «Решение уволить Черчесова было правильным»

14 Октября 2021 • 08:41 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
11.11 20:00

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела поделился мыслями касаемо тренерских перестановок, случившихся у руля сборной России.

«Решение уволить Черчесова было правильным. Карпин сильнее как тренер на данном этапе. После провального Евро о таком даже мечтать не могли», - цитирует чешского специалиста Sport24.

Петржела отметил навыки Карпина как психолога, сумевшего сплотить команду, несмотря на проблемы с травмами и отсутствие капитана.

Отметим, что при Валерии Карпине сборная России не проиграла ни разу в пяти матчах и вышла на первое место в отборочной группе к чемпионату мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Властимил Петржела Станислав Черчесов
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