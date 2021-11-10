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Чемпионат мира по футболу 2022

​Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России – лотерея и надежда на чудо»

10 Ноября 2021 • 13:52 Комментировать
РОССИЯ
...
Кипр
1.19 7.50 20.00
11.11 20:00

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу сборной России, которой в ноябре предстоят заключительные матчи отбора на чемпионат мира против киприотов и хорватов.

Гаджиев в комментарии для sport24 отметил, что Валерию Карпину, возглавившему команду летом, удалось создать хорошую атмосферу. По мнению Гаджиева, это важно, ведь на поле не всегда побеждает сильнейший, а командный дух способствует фортуне. При этом тренер отметил, что рассчитывать лишь на удачу нельзя.

«Сейчас каждый матч сборной - лотерея и надежда на чудо. Это связано с резкой сменой поколений, постоянной ротацией состава и достойным уровнем подготовки наших конкурентов», - поделился своим мнением Гаджиев, выразив надежду на то, что в ноябре сборная отпразднует две победы и выйдет на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России
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