​Гаджиев: «Сейчас каждый матч сборной России – лотерея и надежда на чудо»

Известный тренер Гаджи Гаджиев высказался по поводу сборной России, которой в ноябре предстоят заключительные матчи отбора на чемпионат мира против киприотов и хорватов.

Гаджиев в комментарии для sport24 отметил, что Валерию Карпину, возглавившему команду летом, удалось создать хорошую атмосферу. По мнению Гаджиева, это важно, ведь на поле не всегда побеждает сильнейший, а командный дух способствует фортуне. При этом тренер отметил, что рассчитывать лишь на удачу нельзя.

«Сейчас каждый матч сборной - лотерея и надежда на чудо. Это связано с резкой сменой поколений, постоянной ротацией состава и достойным уровнем подготовки наших конкурентов», - поделился своим мнением Гаджиев, выразив надежду на то, что в ноябре сборная отпразднует две победы и выйдет на чемпионат мира.