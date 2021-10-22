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Чемпионат мира по футболу 2022

Газзаев: Я бы больше не вызывал Дзюбу в сборную

22 Октября 2021 • 11:40 Комментировать (1)
РОССИЯ
...
Кипр
1.23 6.50 12.00
11.11 20:00

Бывший наставник московского ЦСКА и национальной команды России Валерий Газзаев поделился своим мнением касательного того, нужно ли Валерию Карпину на предстоящий сбор вызывать нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу.

Специалист отметил, что игрок мог бы помочь сегодняшней сборной. С другой стороны, Газзаев остался недоволен решением форварда самому определять свое состояние.

Также экс-тренер заявил, что на месте Карпина не пригласил бы Дзюбу. «Это не связано с отказом. Сейчас есть возможность построить новую, молодую команду. Есть новый вектор развития сборной», - цитирует Газзаева Sport24.

Добавим, что без бывшего капитана россияне сумели добыть 13 очков в последних пяти матчах, возглавив группу отбора на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Артём Дзюба
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Комментарии (1)
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ARTUR
22 Октября 2021 в 11:49
Ленина ещё вызовите
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